Общество

Илон Маск потребовал ликвидировать Евросоюз. У стран нет суверенитета

Миллиардер Илон Маск пожаловался в своей социальной сети на Евросоюз и потребовал его ликвидировать. По мнению предпринимателя, организация мешает государствам, состоящим в ней, правильно «представлять свой народ». До этого он также критиковал ЕС и писал, что бюрократия «душит Европу». Об этом сообщает издание «Известия».

Примечательно, что соцсеть Маска совсем недавно оштрафовала Еврокомиссия — за «нарушение норм транспарентности» компания должна заплатить 120 миллионов евро.

В ответ бизнесмен опубликовал пост, в котором написал, что Еврокомиссия «любит цензуру больше, чем жизнь».
