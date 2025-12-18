17:43
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Происшествия

Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запросила прокуратура Баку

В Азербайджане гособвинение запросило пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Прокурор просит приговорить российского миллиардера к пожизненному сроку лишения свободы, сообщает издание Trend.

СМИ
Фото СМИ. В Азербайджане гособвинение запросило пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Он обвиняется в планировании войны, депортации населения, насильственном исчезновении людей, применении пыток и по многим другим уголовным статьям. Бизнесмен не признает вину, называет процесс политическим, ранее объявлял голодовки в знак протеста против уголовного преследования.

18 декабря семья Варданяна опубликовала его заявление, в котором он «не признает происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в имитации правосудия».

Рубен Варданян находится в СИЗО в Баку с 2023 года, его обвиняют в 42 преступлениях.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей США утвердил поправки, обязывающие Госдепартамент содействовать освобождению армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, а также сохранению армянского духовного и культурного наследия и возвращению вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах.

Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ и уехавший в Нагорный Карабах, был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355109/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Армяно-азербайджанский конфликт: переговоры сторон могут пройти в Бишкеке
Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики
Ситуация в Нагорном Карабахе: Арцах капитулировал и сложил оружие
Ситуация в Нагорном Карабахе: что происходило минувшей ночью
Популярные новости
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к&nbsp;коррупционной схеме ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за&nbsp;рулем&nbsp;&mdash; СМИ Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
17:32
Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запросила прокуратура Баку Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запро...
17:19
МВД Кыргызстана передало милиции 50 новых служебных автомобилей и снегоходы
17:11
Чего ждать экономике Кыргызстана в 2026 году? О рисках и прогнозах в отчете ЕФСР
16:50
В Оше строительство нового аэровокзального комплекса завершится летом 2026 года
16:29
Трансляция «Оскара» будет доступна только на платформе YouTube