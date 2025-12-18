Пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха запросила прокуратура Баку

В Азербайджане гособвинение запросило пожизненный срок для экс-главы Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Прокурор просит приговорить российского миллиардера к пожизненному сроку лишения свободы, сообщает издание Trend.

Он обвиняется в планировании войны, депортации населения, насильственном исчезновении людей, применении пыток и по многим другим уголовным статьям. Бизнесмен не признает вину, называет процесс политическим, ранее объявлял голодовки в знак протеста против уголовного преследования.

18 декабря семья Варданяна опубликовала его заявление, в котором он «не признает происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в имитации правосудия».

Рубен Варданян находится в СИЗО в Баку с 2023 года, его обвиняют в 42 преступлениях.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей США утвердил поправки, обязывающие Госдепартамент содействовать освобождению армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, а также сохранению армянского духовного и культурного наследия и возвращению вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах.

Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ и уехавший в Нагорный Карабах, был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года.