Власть

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха приговорили к 20 годам тюрьмы

Военный суд в Баку приговорил бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы.

Военный суд в Баку приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы

57-летний политик был российским миллиардером и отказался от гражданства РФ, чтобы возглавить правительство Нагорного Карабаха.

Его задержали азербайджанские силовики после войны, проигранной армянской стороной. Гособвинитель запрашивал для Рубена Варданяна пожизненное заключение. Подсудимый обвиняется по более чем 40 пунктам, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Ранее суд приговорил бывшего президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Он возглавлял регион с 2020 года по август 2023-го.

Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. 20 сентября власти Нагорного Карабаха фактически капитулировали. Они приняли решение о прекращении огня и разоружении.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024-го.

Таким образом, процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном прошел на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который завершился в 2023 году, когда Баку полностью восстановил контроль над регионом.  
