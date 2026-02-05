Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, российскую комедию и американо-британский боевик.

1 «Татынакайым» (мелодрама) «Татынакайым» (мелодрама)

Это лирическая история о девушке, которая после аварии живет одним днем: каждое утро она забывает все, что было вчера. Мужчина, влюбившийся в нее, вынужден заново завоевывать ее сердце каждый день.

2 «Равиоли Оли» (комедия) «Равиоли Оли» (комедия)

Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами.

3 «Убежище» (боевик) «Убежище» (боевик)

После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

4 «Рыбка-унывака. Подводное приключение» (мультфильм) «Рыбка-унывака. Подводное приключение» (мультфильм)

Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания.