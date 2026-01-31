Премьеры сериалов 2–8 февраля: триллеры об аномалиях и криминальные драмы

Первая неделя последнего месяца зимы (2–8 февраля) открывается несколькими премьерами: зрителей ждут захватывающие истории о выживании в аномальных зонах, семейные драмы о поиске прощения и остросюжетные боевики о борьбе с экстремизмом. В центре внимания — возвращение культовых героев в новых сезонах и дерзкие комедии о парижском подполье.

1 «Резервация», триллер, премьера (2 февраля) «Резервация», триллер, премьера (2 февраля)

Бывший полицейский Сергей возвращается домой, но дома больше нет. Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки, Сергей пробирается на закрытую территорию. Но только ли аномалия стоит у него на пути?

2 «Встать на ноги», драма, премьера (5 февраля) «Встать на ноги», драма, премьера (5 февраля)

Бывший заключенный по кличке Старый возвращается в родной город после 20 лет заключения и узнает, что у него есть дочь Оля, она с ограниченными возможностями передвижения. К тому же у Старого осталось одно важное незавершенное дело. На свободе находится его бывший подельник Рахимов, за которого как раз и сел Старый, взяв всю вину на себя. Тем временем Рахимов прилично поднялся с помощью награбленных денег и совершенно забыл о бывшем дружке. Участковая предписывает Старому, находящемуся под наблюдением органов, обязательное совместное проживание с родной дочерью.

3 «Сальвадор», драма, премьера (6 февраля) «Сальвадор», драма, премьера (6 февраля)

Водитель скорой помощи Сальвадор Агирре (Луис Тосар) спасает дочь Милену (Клаудия Салас) во время драки ультрас и узнает, что она примкнула к радикальной неонацистской группировке. Чтобы вытащить девушку и понять причины ее радикализации, отец внедряется в банду, сталкиваясь с миром насилия, жестокости и чуждых ему идеалов. Основной съемочный процесс стартовал в Мадриде в сентябре 2024 года. Авторы проекта стремились к максимальному реализму, поэтому активно использовали натурные съемки в различных районах города. Это позволило наглядно показать контраст между обыденной жизнью и опасным подпольем экстремистов.

4 «Дона Бежа», драма, премьера (2 февраля) «Дона Бежа», драма, премьера (2 февраля)

В Бразилии XIX века жизнь юной Аны Жасинты (Граци Массафера) рушится после похищения влиятельным чиновником (Роберту Бонтемпу). Вернувшись домой, девушка сталкивается с общественным презрением и потерей возлюбленного (Давид Жуниор). Чтобы отомстить обидчикам и обрести власть, она становится легендарной Доной Бежей, диктуя правила в городе Араша.

5 «Линкольн для адвоката», драма, четвертый сезон (5 февраля)

Это история про бескомпромиссного юриста Микки Холлера. Он совершает важные деловые звонки и занимается рабочими вопросами прямо на заднем сидении своей машины. Микки без труда умеет расположить к себе как представителей среднего класса, так и высокопоставленных лиц. Однако и тем, и другим Холлер склонен говорить все, что думает, напрямую. Адвокат отдает предпочтение судебным случаям, которые сулят ему не только щедрое вознаграждение, но и успех.

6 «Первый и последний», драма, третий сезон (30 января) «Первый и последний», драма, третий сезон (30 января)

Сериал охватывает почти 14-летний период взаимоотношений супругов — Барыша и Дениз — от момента первого свидания до бракоразводного процесса. Семейная жизнь главных героев больше всего похожа на «американские горки». Сначала они пылали страстью и хотели проводить все время вместе, но потом начали душить друг друга так, что приблизились к разрыву. Теперь Барышу и Дениз предстоит разобраться, что так изменило супругов: отношения или жизненные обстоятельства?

7 «Пригород», комедийный детектив, премьера (8 февраля) «Пригород», комедийный детектив, премьера (8 февраля)

Супруги (Кеке Палмер и Джек Уайтхолл) возвращаются в дом детства мужа, мечтая о тихой жизни в живописном пригороде. Но идиллия рушится, когда странное поведение новых соседей вызывает у героев приступ паранойи. Они начинают слежку, уверенные, что за идеальными фасадами скрываются зловещие тайны и настоящая опасность.

8 «Королевы грабежа», драма, премьера (5 февраля) «Королевы грабежа», драма, премьера (5 февраля)

Четыре подруги из неблагополучного пригорода Парижа, устав от нищеты и социальной несправедливости, решаются на серию дерзких ограблений инкассаторских машин. Рискованная авантюра должна обеспечить им безбедное будущее, но дилетантство и внутренние конфликты ставят их план под угрозу полного срыва. Сценарий амбициозного проекта черпает вдохновение в суровой реальности французских пригородов, где социальное неравенство становится катализатором криминальных сюжетов. Создатели намеренно отказались от излишней гламуризации преступного мира, сосредоточив внимание на бытовых трудностях героинь.

