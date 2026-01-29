20:23
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, 

1
«Бейиш 2: Апама кат» (драма) 

Фильм продолжает драматическую и трогательную историю, начатую в первой части, углубляя и расширяя ее смысловое содержание. В центре повествования по-прежнему остаются материнская любовь, духовные ценности и человеческая благодарность, которые проходят через судьбы героев красной нитью.

2
«Чарли: чудо-пес» (мультфильм) 

Девятилетний Дэнни и его пес Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Падди осуществить злодейский план по захвату мира.

3
«Гренландия 2: Миграция» (боевик) 

Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее, то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище.

4
«Заклятие: обряд реинкарнации» (ужасы) 

Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти.

5
«На помощь!» (ужасы) 

Двое коллег оказываются на необитаемом острове, став единственными выжившими после авиакатастрофы. На острове им приходится забыть о прошлых обидах и работать сообща, чтобы выжить, но в конечном счете им предстоит сразиться с самими собой, чтобы остаться в живых.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359677/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, спектакли и классика при свечах
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кош»
В КР намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»)
В Кыргызстане повысятся требования к производству отечественных фильмов
КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кыял»
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, вечер романсов и классика при свечах
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
29 января, четверг
20:20
Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти стран Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными пре...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:54
Президент приостановил лицензии частных автошкол до августа 2026 года
19:52
Садыр Жапаров принял постоянных представителей иностранных государств при ООН
19:41
Повторные выборы в Жогорку Кенеш: в округе № 13 выдвинут 31 кандидат