Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму,
Фильм продолжает драматическую и трогательную историю, начатую в первой части, углубляя и расширяя ее смысловое содержание. В центре повествования по-прежнему остаются материнская любовь, духовные ценности и человеческая благодарность, которые проходят через судьбы героев красной нитью.
Девятилетний Дэнни и его пес Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Падди осуществить злодейский план по захвату мира.
Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее, то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище.
Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти.
Двое коллег оказываются на необитаемом острове, став единственными выжившими после авиакатастрофы. На острове им приходится забыть о прошлых обидах и работать сообща, чтобы выжить, но в конечном счете им предстоит сразиться с самими собой, чтобы остаться в живых.