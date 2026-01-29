Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму,

1 «Бейиш 2: Апама кат» (драма) «Бейиш 2: Апама кат» (драма)

Фильм продолжает драматическую и трогательную историю, начатую в первой части, углубляя и расширяя ее смысловое содержание. В центре повествования по-прежнему остаются материнская любовь, духовные ценности и человеческая благодарность, которые проходят через судьбы героев красной нитью.

2 «Чарли: чудо-пес» (мультфильм) «Чарли: чудо-пес» (мультфильм)

Девятилетний Дэнни и его пес Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Падди осуществить злодейский план по захвату мира.



3 «Гренландия 2: Миграция» (боевик) «Гренландия 2: Миграция» (боевик)

Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее, то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище.

4 «Заклятие: обряд реинкарнации» (ужасы) «Заклятие: обряд реинкарнации» (ужасы)

Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти.

5 «На помощь!» (ужасы) «На помощь!» (ужасы)

Двое коллег оказываются на необитаемом острове, став единственными выжившими после авиакатастрофы. На острове им приходится забыть о прошлых обидах и работать сообща, чтобы выжить, но в конечном счете им предстоит сразиться с самими собой, чтобы остаться в живых.