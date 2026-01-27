Частные судебные исполнители. Члены профильного комитета одобрили законопроект

Члены комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрели законопроект Генеральной прокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере исполнительного производства».

Заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева напомнила, что указом президента с 1 июля 2025 года на один год был введен апробационный режим, во время которого функции и полномочия по принудительному исполнению судебных актов и иных исполнительных документов перешли от Судебного департамента при Верховном суде в ведение Генеральной прокуратуры.

При этом было поручено создать Службу судебных исполнителей и внедрить институт частных судебных исполнителей.

В законопроекте, предлагаемом надзорным органом, прописаны функции частных судебных исполнителей в Законе КР «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве». Согласно документу, Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре осуществляет координацию и контроль за деятельностью судебных исполнителей, выдает свидетельство частным судебным исполнителям и формирует единый реестр частных судебных исполнителей.

В законопроекте подробно описано, кто может стать частным судебным исполнителем. По словам Умуткан Конкубаевой, частные судебные исполнители не будут получать заработную плату из республиканского бюджета, их работа будет оплачиваться в виде гонорара — 10 процентов от суммы, выплачиваемой должником.

Также, согласно документу, судебным исполнителям, в том числе и частным, предлагается разрешить:

объявлять должника и его имущество в межгосударственный или международный розыск;

в рамках исполнительного производства в пользу государства совершать исполнительные действия на территории иностранного государства в соответствии международными договорами;

направлять должников в организации и учреждения, с которыми уполномоченным органом заключен договор о трудоустройстве.

В документе содержатся нормы об ужесточении наказания в отношении должников. Ранее его одобрил комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.