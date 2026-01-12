Объявлены победители кинопремии «Золотой глобус», пишет Meduza.

По данным издания, картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия». Церемония награждения лауреатов состоялась в Лос-Анджелесе.

Картину также наградили за режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана (Тияна Тейлор). «Битва за битвой» была номинирована в девяти категориях и победила в четырех из них.

В номинации «Лучший фильм — драма» награда вручена картине «Гамнет» режиссера Хлои Чжао.

Лучшим фильмом на иностранном языке стал бразильский «Секретный агент», а лучшим анимационным фильмом — «Кейпоп-охотницы на демонов». В номинации «Лучший драматический сериал» выиграла «Больница Питт», лучшим комедийным сериалом стала «Киностудия».

Обладателем награды в номинации «Лучший актер мюзикла или комедии» стал Тимоти Шаламе за фильм «Марти великолепный». Это его первый «Золотой глобус». Награду как лучший актер драмы получил Вагнер Моура, снявшийся в фильме «Секретный агент».

Лучшей актрисой мюзикла или комедии стала Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если могла»), а драмы — Джесси Бакли («Гамнет»).