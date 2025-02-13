Зимний прием в вузы. Расчет на иностранцев и второй шанс для кыргызстанцев

В Кыргызстане три года назад прием абитуриентов в вузах стали проводить не только летом, но и зимой. Данные Министерства образования говорят о том, что этой возможностью пользуются немногие. Однако отказываться от механизма не намерены.

Вакансий меньше, грантов нет

За три года снизилось число участников зимнего ОРТ, уменьшились план набора вузов и число зачисленных.

Зимний прием и Общереспубликанский тест дважды в год внедрили, чтобы расширить доступ молодежи к высшему профессиональному образованию. Но, судя по статистике, основная масса готовится к поступлению по-прежнему летом.

Если в 2022-м в зимнем ОРТ участвовало 1 тысяча 260 абитуриентов, то в 2023 году — 902, в 2024-м — и вовсе 757. Нужно понимать, что не все из них смогли преодолеть порог в 110 баллов, необходимый для поступления.

При этом в кампании участвуют только те вузы, в которых остались вакантные места после летнего приема. Зачисление доступно лишь на контрактное обучение, поэтому возможностей у абитуриентов ощутимо меньше.

К примеру, в 2022 году почти 50 вузов планировали зачислить зимой более 51 тысячи студентов. Уже тогда было понятно, что ожидания завышены, ведь даже летом принимают намного меньше. В итоге зачислили лишь 590 человек.

В 2024-м около 30 вузов выделили для зимнего набора 6,8 тысячи мест. По результатам четырех туров зачислили 378 абитуриентов.

Для сравнения: летом в вузы Кыргызстана на 2024/25 учебный год поступили почти 30 тысяч абитуриентов.

Прием иностранцев еще открыт

Самый высокий план зимнего набора в 2024-м был в Ошском государственном университете — 1,15 тысячи мест.

По словам ректора вуза Кудайберди Кожобекова, по итогам кампании они приняли около 100 человек, в основном граждан КР.

«Если сравнить с предыдущими годами проведения зимнего приема, есть динамика роста числа поступающих. Думаю, это хорошая возможность для тех, кто не смог своевременно сдать ОРТ и поступить летом. Возможно, кто-то заболел или по другим объективным причинам не смог набрать пороговый балл. Теперь у каждого абитуриента есть возможность дважды в год поступить, чтобы не ждать лишние полгода. Хотя в последнее время в целом желающих учиться на контракте стало меньше, чем еще пять лет назад», — заметил он.

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Особых затрат на приемную кампанию вузы не несут, ведь весь процесс проходит онлайн.

Однако проблема может возникнуть с формированием групп. «На какую-то специальность зимой может поступить всего один человек, отдельно его обучать невозможно, поэтому обсуждаем вопрос с абитуриентами и переводим на родственные направления. Подход индивидуальный. В целом группы на зимнем приеме минимальные», — рассказал Кудайберди Кожобеков.

Летом Кыргызский национальный университет (КНУ) занял первое место среди отечественных вузов по числу зарегистрированных и зачисленных абитуриентов.

Поэтому вакантных мест на зимний прием в КНУ осталось немного — всего 105, и около 100 человек выразили намерение учиться по четырем направлениям, включая информационные технологии, юриспруденцию, бизнес и информатику.

«В этом году меньше абитуриентов сдали зимний ОРТ, соответственно, и желающих поступить оказалось чуть меньше, чем в 2023-м. Зимний прием рассчитан в основном на иностранцев, документы от них принимаем до 20 марта. Во многих странах школы оканчивают в конце декабря, и до весны выпускники определяются с вузом. Например, в наш медицинский институт поступают в основном абитуриенты из Индии и Пакистана. Есть студенты из Китая, желающие из России, Казахстана, Узбекистана», — отметил ответственный секретарь приемной комиссии КНУ Изат Усенов.

Он добавил, что зимой также идет прием на магистратуру и докторантуру, а система онлайн-регистрации отображает только поступающих на бакалавриат.

Индивидуальный подход

Кыргызский государственный технический университет — еще один из популярных среди абитуриентов вузов. Согласно открытым данным, на зимний набор вуз выделил 135 мест, при этом за время кампании поступило всего пять талонов от абитуриентов.

По словам ректора Мирлана Чыныбаева, прием осуществлял Кара-Балтинский филиал, в самом КГТУ вакантных мест нет. Руководитель вуза считает, что лучше провести полноценный прием летом, поскольку зимой особо рассчитывать на абитуриентов не приходится.

«Для поступивших зимой разрабатывается индивидуальный план обучения — при кредитной системе это можно реализовать», — подчеркнул он, отметив, что зимний прием рассчитан в основном на иностранных студентов.

В вузе учатся граждане Китая, Пакистана, Индии, представители ближнего зарубежья.

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В одном из частных вузов решили отказаться от зимнего приема из-за низкого спроса среди абитуриентов. «Поступает недостаточно студентов даже для одной группы. Что с ними делать потом? Это доставляет неудобства при организации учебного процесса. Нерационально обучать неполные группы», — пояснили в учебном заведении.

Главный специалист управления высшего и среднего профобразования МОиН Айнура Асан кызы подчеркнула, что вузы всегда заинтересованы в приеме новых студентов. «В связи с тем, что это новый механизм, идет апробация. Даже если план приема снизился в этом году, то в следующем может быть совершенно другая картина. Отказываться от зимнего приема мы не будем», — сказала она.

Представитель Минобраза добавила, что открытые данные отображают статистику только по тем, кто поступал в вуз по результатам ОРТ.

«Есть прием на ускоренные или магистерские программы. На базе среднего профессионального образования принимают в вузы без ОРТ на основе внутренних экзаменов. Основной же упор делают на иностранцев. Прием там осуществляется до 20 марта, соответственно, общее число зачисленных будет больше», — резюмировала она.