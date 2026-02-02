Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС против Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов в интервью Euronews прокомментировал санкции Европейского союза в отношении кыргызских банков, введенные из‑за предполагаемых связей с Россией.
По словам чиновника, Бишкек ведет постоянный диалог с ЕС и отдельными европейскими странами. «Безусловно, мы обеспокоены недопониманием. Российская Федерация— наш главный партнер в торговле и отношениях. У нас сотни тысяч трудовых мигрантов. Разумеется, будут денежные переводы», — отметил он.
«Конечно, мы обескуражены некоторыми санкциями», — добавил Байсалов.
Он подчеркнул, что Кыргызстан остается приверженным работе с ЕС, разъяснению своей позиции, при этом преследует прагматичные цели национального развития и сосредоточен на внутренних делах.