Общество

Депутат предложила лишать лицензий вузы, не обеспечивающие студентов общежитием

Депутат Салтанат Аманова на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи предложила обязать вузы обеспечивать студентов общежитием.

Она отметила, что Министерство науки, высшего образования и инноваций должно издать соответствующий приказ.

«В советское время ни один студент не оставался без комнаты в общежитии, в них были свои библиотеки, столовые и так далее. Студент только учился, не думая о проблемах. Сейчас же им приходится работать, квартиры дорогие, времени и сил на учебу не остается. Обяжите вузы обеспечивать студентов общежитием — и тех, кто учится на бесплатной основе, и тех, кто оплачивает контракт. Если у вуза нет такой возможности, то пусть не набирает студентов. Отзывайте лицензии у тех, кто не сможет обеспечить студентов жильем», — сказал депутат.

Также она предложила создать кризисные центры по оказанию помощи студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
