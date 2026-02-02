Депутат ЖК предлагает бороться с разводами раздельными общежитиями для студентов

Депутат Жогорку Кенеша Болот Сагынаев на заседании комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи предложил построить студенческие городки — раздельные для девушек и парней.

Он отметил, что в Кыргызстане в 2025 году было зарегистрировано 45 тысяч браков, 13 тысяч из которых были позже расторгнуты.

«То есть каждая третья пара разводится. Это большая трагедия. В связи с этим я бы предложил рассмотреть вопрос строительства студенческих городов, чтобы девушки и парни жили раздельно. Аренда квартиры в Бишкеке на сегодня стоит 40-50 тысяч сомов, это дорого для студентов. Городки будут как социальное жилье — отдельно для девушек и парней. И в вопросах женитьбы это помогло бы избежать неправильных явлений», — считает депутат.

Такое мнение он высказал заместителю министра культуры, информации и молодежной политики Марату Тагаеву в ходе обсуждения вопроса о поддержке и развитии молодежной политики в Кыргызстане.