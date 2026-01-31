Не затягивать с получением лицензий на такси призывает кыргызстанцев МВД

В регионах Кыргызстана в усиленном режиме продолжается лицензирование деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что лицензирование указанного вида деятельности ввели в целях:

упорядочения деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями;

обеспечения безопасности дорожного движения;

сохранения жизни и здоровья граждан;

снижения количества дорожно-транспортных происшествий;

недопущения эксплуатации транспортных средств, не прошедших технический осмотр;

контроля режима труда и отдыха водителей.

С учетом обращений граждан срок получения лицензии продлили до 1 июля 2026 года.

Лицам, не получившим ее, рекомендуют не откладывать оформление документов на последние дни и заранее обратиться в ГУОБДД.

МВД выражает благодарность гражданам, которые ответственно подошли к выполнению установленных требований и своевременно оформили лицензию.

Для получения лицензии, помимо паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 500 сомов, необходимо представить семь документов. Три из них можно получить в онлайн-формате через мобильное приложение «Түндүк».

К ним относятся:

свидетельство о регистрации в налоговых органах;

договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

справка о наличии/отсутствии судимости.

Документы, предоставляемые при личном обращении: