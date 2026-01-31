Не затягивать с получением лицензий на такси призывает кыргызстанцев МВД

В регионах Кыргызстана в усиленном режиме продолжается лицензирование деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В ведомстве напомнили, что лицензирование указанного вида деятельности ввели в целях:
- упорядочения деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями;
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- сохранения жизни и здоровья граждан;
- снижения количества дорожно-транспортных происшествий;
- недопущения эксплуатации транспортных средств, не прошедших технический осмотр;
- контроля режима труда и отдыха водителей.
С учетом обращений граждан срок получения лицензии продлили до 1 июля 2026 года.
Лицам, не получившим ее, рекомендуют не откладывать оформление документов на последние дни и заранее обратиться в ГУОБДД.
Для получения лицензии, помимо паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 500 сомов, необходимо представить семь документов. Три из них можно получить в онлайн-формате через мобильное приложение «Түндүк».
К ним относятся:
- свидетельство о регистрации в налоговых органах;
- договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
- справка о наличии/отсутствии судимости.
Документы, предоставляемые при личном обращении:
- трудовой договор с юридическим лицом (перевозчиком, автопарком);
- доверенность на право управления транспортным средством и/или договор аренды;
- акт о прохождении технического осмотра транспортного средства;
- медицинская справка, подтверждающая состояние здоровья водителя.