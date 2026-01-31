13:07
Не затягивать с получением лицензий на такси призывает кыргызстанцев МВД

В регионах Кыргызстана в усиленном режиме продолжается лицензирование деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что лицензирование указанного вида деятельности ввели в целях:

  • упорядочения деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями;
  • обеспечения безопасности дорожного движения;
  • сохранения жизни и здоровья граждан;
  • снижения количества дорожно-транспортных происшествий;
  • недопущения эксплуатации транспортных средств, не прошедших технический осмотр;
  • контроля режима труда и отдыха водителей.

С учетом обращений граждан срок получения лицензии продлили до 1 июля 2026 года.

МВД выражает благодарность гражданам, которые ответственно подошли к выполнению установленных требований и своевременно оформили лицензию.

Лицам, не получившим ее, рекомендуют не откладывать оформление документов на последние дни и заранее обратиться в ГУОБДД.

Для получения лицензии, помимо паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 500 сомов, необходимо представить семь документов. Три из них можно получить в онлайн-формате через мобильное приложение «Түндүк».

К ним относятся:

  • свидетельство о регистрации в налоговых органах;
  • договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • справка о наличии/отсутствии судимости.

Документы, предоставляемые при личном обращении:

  • трудовой договор с юридическим лицом (перевозчиком, автопарком);
  • доверенность на право управления транспортным средством и/или договор аренды;
  • акт о прохождении технического осмотра транспортного средства;
  • медицинская справка, подтверждающая состояние здоровья водителя.
