20:23
Власть

МВД продлило срок лицензирования деятельности такси до 1 июля 2026 года

Лицензирование такси продлили до 1 июля 2026 года

Министерство внутренних дел КР продлило срок получения лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми автомобилями до 1 июля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, лицензирование деятельности такси МВД начало 12 сентября 2025 года. Изначально водителям необходимо было оформить разрешительные документы до 1 февраля 2026 года — этот срок был установлен постановлением кабинета министров от 3 декабря 2025 года.

В МВД отмечают, что водителям неоднократно направлялись предупреждения о необходимости заблаговременного получения лицензии. Однако на декабрь 2025 года число оформивших разрешения оставалось незначительным.

В настоящее время подразделения МВД во всех регионах страны проводят лицензирование в усиленном режиме. 

На сегодня лицензии получили более 8 тысяч граждан и 300 юридических лиц.

С учетом обращений граждан в МВД приняли решение продлить срок лицензирования деятельности такси до 1 июля 2026 года.

Выдача лицензий осуществляется во всех подразделениях Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР.
