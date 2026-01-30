Аудит Минтранса. Выявлены нарушения на 2 миллиарда 250 миллионов сомов

Счетная палата Кыргызской Республики провела аудит соответствия исполнения республиканского бюджета и их хозяйственной деятельности в Министерстве транспорта и коммуникаций, его ведомственных подразделениях и подведомственных государственных предприятиях за 2024 год.

По результатам аудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2 миллиарда 251,5 миллиона сомов. Из них 2 миллиарда 81,1 миллиона сомов подлежат восстановлению, в ходе аудиторских мероприятий было возмещено 1 миллиард 668,4 миллиона сомов.

Основная часть восстановленных средств, а именно 1 миллиард 667,2 миллиона сомов, была урегулирована по бухгалтерскому учету, еще 1,2 миллиона сомов возвращены в бюджет в виде наличных денежных средств.

Указанные показатели, с одной стороны, свидетельствуют о практической результативности проведенного аудита, с другой — указывают на необходимость устранения допущенных нарушений, отмечают в СП.

Основная часть выявленных нарушений связана с несоблюдением требований законодательства в части признания, учета и амортизации основных средств. Общая сумма данных нарушений составила 1 миллиард 768,7 миллиона сомов и была обусловлена, в том числе, несвоевременным проведением капитализации затрат, включая капитальные ремонты. Такая практика создает риски искажения реальной стоимости активов и снижает достоверность финансовой отчетности, добавляют в ведомстве.

Кроме того, установлено, что не были приняты своевременные и достаточные меры по взысканию платежей, пеней и штрафов в доход бюджета, в результате чего сумма нарушений в данном направлении составила 245,6 миллиона сомов.

Несмотря на то, что в соответствии с условиями заключенных договоров подрядным организациям начислены штрафные санкции за несвоевременное выполнение основных работ и отставание от графиков строительства, остается недостаточность контрольных механизмов.

Аудитом также зафиксированы излишние расходы на выплату заработной платы и иных денежных вознаграждений работникам на сумму 150,2 миллиона сомов. Данные нарушения в основном были вызваны неправильным применением нормативных правовых актов и утвержденных внутренних положений.

Существенные нарушения выявлены и в сфере использования бюджетных средств на капитальные вложения и выполнения строительных работ, общая сумма которых составила 61,1 миллиона сомов. В частности, по отдельным объектам объемы строительно-монтажных и ремонтных работ были необоснованно завышены на 22,6 миллиона сомов, а также выявлены дефекты выполненных работ на сумму 38,4 миллиона сомов.

Кроме того, по результатам аналитических мероприятий аудиторами выявлены нарушения процедурного характера в сфере госзакупок, при формировании и утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых за счет республиканского бюджета в форме капитальных вложений, а также проблемы, связанные с недостаточным финансированием Дорожного фонда.

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость повышения уровня ответственности при принятии стратегических решений, влияющих на устойчивое развитие отрасли, добавили в Счетной палате.

По итогам проведенного аудита в целях устранения выявленных недостатков и нарушений, полного возмещения причиненного ущерба, а также недопущения подобных фактов в дальнейшем, субъекту аудита и соответствующим государственным органам направлены письменные предписания и рекомендации. Наряду с этим отмечено, что выявленные факты подлежат правовой оценке, а вопрос ответственности виновных должностных лиц должен быть рассмотрен в установленном порядке.