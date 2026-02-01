Неделя-24. Как получить пособие «Бала Береке» и нового гимна пока не будет

Утверждены правила получения единовременной помощи «Бала Береке» для многодетных матерей в высокогорных и отдаленных зонах. Выплаты смогут получить гражданки Кыргызстана и кайрылманы, родившие четвертого и последующих детей с 1 января 2026 года. Сумма поддержки варьируется от 100 тысяч сомов за четвертого ребенка до 2 миллионов сомов за десятого и последующих детей. Для получения средств мать должна постоянно проживать в труднодоступной зоне не менее двух лет. Заявление необходимо подать через систему «Тундук» или лично в течение шести месяцев после того, как ребенку исполнится один год.

Кстати, в Жогорку Кенеше инициировали законопроект о расширении государственной поддержки семей. Депутаты предлагают назначать пособия всем детям до 12 лет по принципу универсальности, а для нуждающихся семей продлить выплаты до 16-летия ребенка. Также документ предусматривает ежемесячную доплату в размере 5 тысяч сомов для матерей-героинь, которых в стране насчитывается более 31 тысячи. Проект закона предлагает отказаться от «имущественных обследований» при оценке нуждаемости. Наличие бытовой техники, скота или транспорта перестанет влиять на решение о назначении помощи — ключевым критерием станет только совокупный доход семьи.

В Кыргызстане таксистам продлят срок выдачи лицензий — до 1 июля. На сегодня лицензии получили свыше 8 тысяч физических лиц — индивидуальных водителей такси и более 300 юридических лиц.

Правление Нацбанка Кыргызстана оставило учетную ставку на отметке 11 процентов. Регулятор отметил высокие темпы экономического роста: по итогам 2025 года реальный ВВП страны увеличился на 11,1 процента. Основными драйверами выступили строительный сектор и сфера услуг, при этом инвестиционная активность поддерживается за счет расширения бюджетного финансирования и притока денежных переводов.

Инфляция в республике на 16 января 2026 года составила 9,4 процента в годовом выражении. Хотя рост цен на продукты замедлился, стоимость непродовольственных товаров и услуг остается высокой из-за внешних факторов и пересмотра тарифной политики. НБ КР сохраняет жесткие монетарные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевому ориентиру в 5–7 процентов в среднесрочном периоде.

Утро четверга в парламенте началось не с законотворчества, а с обсуждений... машин. На парковке перед Жогорку Кенешем утра заметно оживление: возле здания один за другим подтягивались депутаты — многие уже на новых служебных автомобилях, которые им выдали накануне. Машины одинаковые, новые, черные. Большинство парламентариев предпочли не комментировать обновление автопарка.

Что удалось выяснить: депутатам Жогорку Кенеша выдали служебные автомобили без водителей — парламентариям предстоит нанимать их самостоятельно. Расходы на обслуживание автомобилей и прошивка бортового компьютера — за свой счет. Подписаны документы о материальной ответственности за предоставленный транспорт. Для парламента выбрали модели среднего люксового класса — ориентировочно стоимостью от $30 тысяч до $50 тысяч каждая.

В 2026 году на переход на 12-летнее обучение выделят более миллиарда сомов. Такую же сумму выделили и в прошлом году. Больше всего денег потратят на новые учебники — 815 миллионов.

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству заслушал три проекта нового гимна, но отклонил все предложенные варианты. Эксперты и депутаты отметили, что представленные композиции не соответствуют высокому уровню государственного символа. Члены комиссии продолжат работу над поиском идеального варианта, который должен появиться до апреля 2026 года. Кроме того, специалисты подчеркнули, что действующий гимн отличается высоким художественным качеством текста и музыки. Идея изменения символа возникла в 2024 году по инициативе спикера парламента и получила поддержку президента.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре.

Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик Фото 24.kg. В Кыргызстане пытаются поменять все государственные символы, с гимном что-то пошло не так Конкурс на новый государственный гимн Кыргызстана, стартовавший в начале 2025 года, проходил сложно. Первый этап отбора провалился. Ни один из представленных текстов комиссия не приняла. Пришлось объявлять новое творческое состязание, а дедлайн сдвигать на осень. В результате отобраны пять вариантов текста, а по итогам еще одного конкурса выбраны и варианты музыкального сопровождения. Мы попытались разобраться, почему попытка сменить один из главных государственных символов страны изначально зашла в тупик. Зачем власти инициировали это и в чем его главный идеологический месседж? ПОДРОБНЕЕ

Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников? С начала 2026 года в Кыргызстане началась масштабная реформа системы подготовки водителей, которая фактически переводит обучение в автошколах под жесткий государственный контроль. Изменения затрагивают одну из самых массовых сфер образовательных услуг. Но вместо плавного перехода рынок столкнулся с неопределенностью, приостановкой работы и фактическим закрытием десятков автошкол. ПОДРОБНЕЕ

Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников Фото из интернета. Бактыбек Кудайбердиев 24.kg рассказал директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Бактыбек Кудайбердиев. В последние годы все больше граждан Кыргызстана уезжают за границу на легальную работу. О том, какие направления сегодня доступны, как проходит отбор, с какими трудностями сталкиваются трудовые мигранты и как не стать жертвой мошенников,рассказал директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Бактыбек Кудайбердиев. ПОДРОБНЕЕ

Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии Приглашение Казахстана и Узбекистана в «Совет мира», инициированный Дональдом Трампом без соседей по региону — Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана — поделило экспертное сообщество на два лагеря. У одних такое избирательное включение вызывает тревогу, другие же, напротив, рекомендуют не поддаваться эмоциям и считают, что на целостность Центральной Азии как геополитического игрока пас 47-го президента США не повлияет. Не видят они и предпосылок, что, оказавшись на периферии интересов Соединенных Штатов, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан вынужденно сместятся в экономическую и инфраструктурную орбиту Китая. Ниже приводим объяснения политических аналитиков. ПОДРОБНЕЕ

Хиджама для младенца: как вера в «народное лечение» привела к трагедии в Узгене Фото из интернета. Медики называют эту процедуру опасным мракобесием Смерть полуторамесячного мальчика в Узгенском районе Ошской области после проведения хиджамы (кровопускание) вызвала широкий общественный резонанс. «Это не традиция и не лечение, а жестокость. Лжелекари и мифы не стоят жизни ребенка», — считают одни, а другие продолжают практиковать и получать процедуру. ПОДРОБНЕЕ

ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики Исследование «Слушая Кыргызскую Республику», которое Всемирный банк проводит с 2021 года на основе регулярных телефонных опросов домохозяйств, фиксирует важный парадокс кыргызстанской экономики: макропоказатели улучшаются уверенно и стабильно, но субъективное ощущение благополучия растет не так быстро и не так равномерно. Документ охватывает период с 2022-го по третий квартал 2025 года и позволяет сравнивать «большую картину экономики» с тем, как люди воспринимают свою повседневную жизнь. ПОДРОБНЕЕ

Как кыргызский художник экспортирует «нейроарт» в частные коллекции Европы и США Фото из интернета. Ильгиз Эдильсон В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходит необычная выставка, ломающая стереотипы о локальном арт-рынке. Ильгиз Эдильсон — художник новой формации, чьи работы уже находятся в собраниях коллекционеров Швейцарии, Великобритании, Исландии и Италии, — представил проект «Анатомия человеческих эмоций». Это не просто живопись, а визуальное исследование на стыке нейробиологии, маркетинга и культурной антропологии. ПОДРОБНЕЕ