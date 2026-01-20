Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах

В водоохранных зонах Бишкека продолжается системная работа по демонтажу объектов, размещенных с нарушением земельного и водного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Сегодня муниципальные службы проводят снос кафе «Кекеев», расположенного прямо в русле реки Аламедин. В результате освобожден участок муниципальной земли площадью 2 тысячи 380 квадратных метров. Управление по контролю за землепользованием выдало письмо-претензию, после чего собственники приступили к добровольному демонтажу.

Фото мэрии. Берега без кафе: в Бишкеке массово сносят постройки в водоохранных зонах

Комиссия муниципалитета приняла решение о расторжении договора аренды с владельцами объекта.

По данным мэрии, в 2025 году во всех водоохранных зонах города уже демонтировано 380 объектов, из них 48 — капитальные постройки и 332 — облегченного типа.

Работы по освобождению водоохранных территорий продолжаются.