Число иностранных граждан в России снизилось с 6,3 миллиона в 2024 году до 5,7 миллиона человек по итогам 2025-го. Об этом сообщил начальник аналитического управления департамента миграционной политики миграционной службы МВД РФ Александр Перегожин.

«В 2024 году в России находилось 6,3 миллиона иностранцев, а к началу 2026-го их число сократилось до 5,7 миллиона человек. Снижение обусловлено в первую очередь тем, что число несовершеннолетних иностранцев уменьшилось почти на четверть», — отметил он.

Данные озвучены на конференции «Новая миграционная политика РФ» в Москве.

Напомним, с 28 января вступил в силу новый федеральный закон России, который предусматривает обмен данными между МВД и органами управления образованием о несовершеннолетних иностранцах: сведения о постановке на миграционный учет, зачислении в школы и колледжи, отчислениях и другие данные теперь будут передаваться между ведомствами. Это, по мнению властей, позволит эффективнее отслеживать законность пребывания детей мигрантов и их доступ к образованию.