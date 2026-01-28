МИД призвал граждан КР в США соблюдать меры безопасности на фоне демонстраций

Министерство иностранных дел обратилось к гражданам Кыргызстана, находящимся в Соединенных Штатах Америки, с призывом проявлять повышенную бдительность в связи с продолжающимися уличными демонстрациями в ряде американских городов.

В ведомстве рекомендуют воздержаться от участия в массовых мероприятиях, демонстрациях и акциях протеста, а также всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Кроме того, гражданам советуют проверить актуальность иммиграционного статуса и срок действия разрешительных документов.

В случае возникновения экстренных ситуаций МИД призывает незамедлительно обращаться в дипломатические и консульские учреждения КР в США.

Контакты для экстренной связи:

посольство КР в США (Вашингтон):

+12024499822, +12022562924;

Генеральное консульство КР в Чикаго:

+13129942416, +13129293442;

консульский департамент МИД КР:

+996999312002.

Электронная почта: