Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении приняли поправки в Кодекс о неналоговых доходах.

Законопроект дает возможность внедрить альтернативные способы оплаты государственной пошлины и штрафов — онлайн, а также посредством банкоматов и терминалов.

В действующем кодексе прописано, что госпошлина уплачивается в банки (филиалы) и иные финансово-кредитные учреждения в национальной валюте наличными либо путем перечисления со счета плательщика в банке.

К этой норме законопроектом предлагается добавить, что госпошлина может быть уплачена с применением систем удаленного/дистанционного обслуживания в соответствии с банковским законодательством.