16:12
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении приняли поправки в Кодекс о неналоговых доходах. 

Законопроект дает возможность внедрить альтернативные способы оплаты государственной пошлины и штрафов — онлайн, а также посредством банкоматов и терминалов.

В действующем кодексе прописано, что госпошлина уплачивается в банки (филиалы) и иные финансово-кредитные учреждения в национальной валюте наличными либо путем перечисления со счета плательщика в банке.

К этой норме законопроектом предлагается добавить, что госпошлина может быть уплачена с применением систем удаленного/дистанционного обслуживания в соответствии с банковским законодательством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359632/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана
В Кыргызстане служившим в высокогорье военным могут повысить пенсии
Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты
В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша
На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Спикер: Главным политическим событием 2025 года стал роспуск VII созыва ЖК
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
16:09
Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного...
15:59
Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн
15:53
Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план
15:50
Обучение в государственных автошколах будет стоить 19 тысяч сомов — Орунбеков
15:34
Более 302 тысяч кыргызстанцев имеют негативную кредитную историю