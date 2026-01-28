13:04
Общество

Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого

Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого, заявил сегодня на заседании парламента депутат Эрулан Кокулов при обсуждении законопроекта «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» фаза-2», подписанного 9 октября 2025 года в Бишкеке.

По его словам, у возводимых школ на стенах появляются трещины, протекают крыши, полы трескаются.

«Хочешь на заседании рассказать о проблемах, выслушать ответы уполномоченных органов, в частности, Минстроя, но тут предлагают не задавать вопросы. Тогда какие мы народные избранники? Что, так и будем сидеть и просто на кнопки нажимать? К главе Минстроя на прием не попадешь, они с нами не будут разговаривать. А на заседании сидят и ухмыляются. Если бы я был на вашем месте, Нурдан Кемелович (Орунтаев), то я бы так не ухмылялся. На комитете тоже не дают задать вопросы. Если так и продолжать, то стены школ так и будут рушиться», — добавил Эрулан Кокулов.
