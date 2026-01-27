Мэр сказал, мэр сделал. Работникам Ошского зеленхоза подняли зарплату

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сдержал слово и повысил в два раза зарплату сотрудникам Ошского комбината по благоустройству и озеленению. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, Женишбек Токторбаев принял участие в посадке саженцев вдоль трассы, ведущей к аэропорту.

«Там высадили порядка 300 деревьев. Мэр встретился с сотрудниками комбината и сообщил им, что распорядился поднять зарплату в два раза», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2025 года, когда комбинат переезжал в новое здание, мэр Оша пообещал сотрудникам поднять зарплату и выдавать ипотечное жилье.