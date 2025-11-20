Ошский комбинат по благоустройству и зеленхозу переехал в новое здание

Ошский комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству переехал в новое здание. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, площадь постройки — 7 тысяч 304 квадратных метра.

«Проект реализован на бюджетные средства. Кроме административного здания, предусмотрены хозпостройки, автомойка, склады и столовая. Работникам комбината также планируют выдавать ипотечное жилье и постепенно увеличить зарплату», — отметили в пресс-службе, добавив, что на церемонии открытия мэр вручил комбинату спецтехнику.