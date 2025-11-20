21:03
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

Ошский комбинат по благоустройству и зеленхозу переехал в новое здание

Ошский комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству переехал в новое здание. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, площадь постройки — 7 тысяч 304 квадратных метра.

«Проект реализован на бюджетные средства. Кроме административного здания, предусмотрены хозпостройки, автомойка, склады и столовая. Работникам комбината также планируют выдавать ипотечное жилье и постепенно увеличить зарплату», — отметили в пресс-службе, добавив, что на церемонии открытия мэр вручил комбинату спецтехнику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351702/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
После эксперимента «Зеленстроя» в центре Бишкека гибнут клены
Скоро весна! Посев однолетних цветов в оранжерее провел «Бишкекзеленстрой»
Арыки не справляются. Зелень в Бишкеке поливают из пожарных шлангов
В парке «Ынтымак» Бишкека сохнут саженцы, потому что сломалась система полива
Бишкекзеленхоз оплатит лечение девочки, пострадавшей от падения дерева
Никто не следит. Бишкекчанин жалуется на кражу роз с клумб
Бишкекзеленхозу на заметку. Как рисунки на деревьях продлевают им жизнь
Бишкекчане просят спилить аварийное дерево на улице Ажибека Баатыра
После обращения бишкекчанина аварийное дерево на улице Московской спилили
Здесь будет город-сад. Как Бишкеку будут возвращать славу зеленой столицы
Популярные новости
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 ноября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 ноября: без осадков
20:46
Ошский комбинат по благоустройству и зеленхозу переехал в новое здание
20:41
Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебро Кубка мира по боксу
20:21
В Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за разжигание розни
20:00
Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»