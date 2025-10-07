18:52
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству

Объекты электроснабжения, построенные за счет местного бюджета в столице Кыргызстана, передадут в госсобственность. Соответствующий проект постановления принят сегодня на сессии Бишкекского городского кенеша.

В справке-обосновании отмечается, что управление капитального строительства проводит работы по строительству сетей электроснабжения и установке трансформаторных подстанций в жилмассивах города.

«Ежегодно в связи с погодными условиями и в осенне-зимний период наблюдаются нагрузки на трансформаторные подстанции, так как большая часть населения переключается на приборы электрообогрева. Это приводит к авариям и выходу из строя объектов электроснабжения. Передача их на баланс специализированной организации в полной мере устранит проблему путем своевременной и качественной эксплуатации», — считают в мэрии.

После принятия проекта постановления муниципалитет примет соответствующие решения о закреплении земельных участков под объекты электроснабжения в безвозмездное бессрочное пользование.
