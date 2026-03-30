Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении законопроект о строительстве новой высоковольтной линии электропередачи «Кемин—Балыкчи» и подстанции на 500 киловольт.

Общая стоимость масштабного энергетического проекта составляет 67,7 миллиона евро.

Основную часть финансирования в размере 61,7 миллиона евро предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в виде кредита на 20 лет с пятилетним льготным периодом. Остальные 6 миллионов евро выделяются в форме грантов на инвестиции и техническую помощь для управления проектом.

По словам замминистра энергетики Насипбека Керимова, новая линия 500 киловольт критически важна для развития Иссык-Кульской области. Она позволит устранить перегрузки на старых сетях и, что самое главное, обеспечит выдачу мощности новых солнечных и ветровых электростанций, которые сейчас строятся в регионе.

Реализация проекта направлена на укрепление национальной энергосистемы и повышение ее транзитного потенциала.