Общество

В Бишкеке за 12 месяцев отремонтировали 1 тысячу 917 трансформаторов

Бишкекское предприятие электрических сетей проводит комплексные мероприятия по повышению надежности работы электрооборудования. В данные мероприятия входят ремонт, техническое обслуживание, строительство и реконструкция линий электропередачи. Об этом сообщает Бишкекское предприятие электросетей.

По его данным, в этом году в Бишкеке построена и введена в эксплуатацию новая высоковольтная подстанция 110/10 киловольт «Мурас».

Подстанция оснащена современным оборудованием, в том числе:
• силовым трансформатором мощностью 40 тысяч киловольт-ампер;
• элегазовыми выключателями 110 киловольт;
• разъединителями 110 киловольт;
• комплектным распределительным устройством наружной установки 10 киловольт (КРУН).

Так, по итогам 12 месяцев 2025 года выполнен капитальный ремонт:

* оборудования на 6 подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;
* 336 трансформаторных подстанций (ТП) 6–10/0,4 киловольта;
* 26,7 километра линий электропередачи (ЛЭП) 220-110/35 киловольт;
* 148 километров линий электропередачи 10–0,4 киловольта;

Также проведен текущий ремонт:
* оборудования на 47 подстанциях напряжением 220-110/35 киловольт;
* 1 тысячи 917 трансформаторных подстанций (ТП) 6–10/0,4 киловольта;
* 560 километров линий электропередачи (ЛЭП) 220-110/35 киловольт;
* 2 тысяч 175 километров линий электропередачи 10–0,4 киловольта;
* 891 километра кабельных линий электропередачи 10–0,4 киловольта.

В рамках плана реконструкции и капстроительства за 12 месяцев:
• установлено 2 тысячи 850 умных счетчиков;
• заменено 87 километров линий электропередачи на СИП-2 провода;
* 31 километр кабельных линий заменены на современные кабеля из сшитого полиэтилена;
* протянуто 32 километра ЛЭП с применением СИП-3 провода;
* проложено около 6 километров кабельных линий;
* увеличена мощность 33 трансформаторных подстанций.
