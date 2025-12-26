Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи»

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству на внеочередном заседании сегодня рассмотрел проекты кредитного и и грантового соглашений о строительстве воздушной линии электропередачи между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи», сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, сторонами кредитного соглашения выступают Кыргызстан и Европейский банк реконструкции и развития, а грантового соглашения – открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и Европейский банк реконструкции и развития.

Информацию представил заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов.

Как он отметил, проект состоит из трех компонентов, общая сумма составляет 67,7 миллиона евро (61,7 миллиона евро – кредит; 3 миллиона евро-грант, а также 3 миллиона евро – грант в виде технической помощи). Кредит предоставляется сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет, процентная ставка 1 процент годовых.

В ходе обсуждения депутат Кундузбек Сулайманов поддержал введение в эксплуатацию новых мощностей, уточнив сроки завершения проекта. На что докладчик сообщил, что в рамках проекта строительные работы планируется завершить к концу 2028 года.

Депутат Гуля Кожокулова обратила внимание на проблемы в энергетическом секторе, подчеркнув, что население испытывает серьезные трудности в связи с ограничением электричества. Эмилбек Ысманов отметил, что в течение трех лет Кыргызстан полностью выйдет из энергетического кризиса.

Депутат Темирлан Айтиев интересовался рыночной процентной ставкой Euribor, предусмотренной проектом Кредитного соглашения.