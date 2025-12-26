14:27
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи»

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству на внеочередном заседании сегодня рассмотрел проекты кредитного и и грантового соглашений о строительстве воздушной линии электропередачи между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи», сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, сторонами кредитного соглашения выступают Кыргызстан и Европейский банк реконструкции и развития, а грантового соглашения – открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и Европейский банк реконструкции и развития.

Информацию представил заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов.

Как он отметил, проект состоит из трех компонентов, общая сумма составляет 67,7 миллиона евро (61,7 миллиона евро – кредит; 3 миллиона евро-грант, а также 3 миллиона евро – грант в виде технической помощи). Кредит предоставляется сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет, процентная ставка 1 процент годовых.

В ходе обсуждения депутат Кундузбек Сулайманов поддержал введение в эксплуатацию новых мощностей, уточнив сроки завершения проекта. На что докладчик сообщил, что в рамках проекта строительные работы планируется завершить к концу 2028 года.

Депутат Гуля Кожокулова обратила внимание на проблемы в энергетическом секторе, подчеркнув, что население испытывает серьезные трудности в связи с ограничением электричества. Эмилбек Ысманов отметил, что в течение трех лет Кыргызстан полностью выйдет из энергетического кризиса.

Депутат Темирлан Айтиев интересовался рыночной процентной ставкой Euribor, предусмотренной проектом Кредитного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356254/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация электросетей в Бишкеке: проложили 10 километров новых кабелей
Более 30 километров старых электрических проводов заменили в Баткене
Кыргызстан привлек $58 миллионов на ЛЭП и подстанции в Караколе и Тамге
Более 600 километров воздушных линий электропередачи обновили в Баткене
В Баткене устанавливают новые ЛЭП для села Жаны Достук
В Бишкеке отремонтировали 970 трансформаторов с начала 2025 года
Девушку, которую сняли в Бишкеке со столба ЛЭП, госпитализировали
Более 567 километров высоковольтных ЛЭП отремонтируют в Бишкеке
Жогорку Кенеш одобрил соглашение с Казахстаном по пансионатам на Иссык-Куле
Подписано соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
14:19
Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанциями «Кемин» и «Балыкчи» Комитет одобрил проект строительства ЛЭП между подстанц...
14:19
Госорганы обяжут направлять 1 процент бюджета на научные исследования
14:09
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
14:06
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
14:02
Садыр Жапаров о СИЗО: «Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался»