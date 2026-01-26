15:37
Общество

Компании «Элит-Строй-Сити» запретили начинать новые проекты до конца проверок

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев встретился с представителем ОсОО «Элит-Строй-Сити» Бекжаном Касымжановым в связи с видеобращением, размещенным в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

В ходе встречи министр рассмотрел вопросы, связанные с деятельностью компании, и дал поручения ответственным сотрудникам.

Принято решение о создании специальной комиссии для проведения комплексной проверки всех строительных объектов ОсОО «Элит-Строй-Сити» на территории Ошской области.

Кроме того, до полного завершения проверок компании временно запрещено начинать строительные работы по новым проектам.

Отметим, ранее в социальных сетях распространили видеобращение граждан, приобретших квартиры в жилом комплексе «Манас», расположенном по адресу: город Ош, улица Касымбекова, 8а. Установлено, что видеоматериал снят осенью 2025 года.

По информации представителя компании, в указанный период предприятие испытывало финансовые трудности. В настоящее время деятельность компании стабилизирована, строительство объектов продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359284/
просмотров: 421
