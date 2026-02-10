10:09
Общество

Хорошая новость: мэрия Бишкека обещает сохранить кафе «Улитка»

Мэрия Бишкека обещает сохранить кафе «Улитка» в Театральном сквере.

По данным муниципалитета, после получения земельного участка арендатор не выполнил договорные обязательства, поэтому решением Свердловского районного суда 6 ноября 2025 года договор аренды земельного участка с ним расторгнут.

Согласно документу, арендатор обязался освоить земельный участок, а также провести необходимые работы по охране объекта. Напомним, кафе «Улитка» является памятником архитектуры местного значения с марта 2021 года.

Сейчас улучшается внешний вид кафе, а также ведется работа по его содержанию и обеспечению сохранности, проинформировали в мэрии.

Напомним, в 2004 году земельный участок под существующим зданием кафе «Улитка» был предоставлен ОсОО «Сфера КЖ» во временное пользование на условиях аренды сроком на 49 лет. Объект расположен в охранной зоне № 2, на территории которой запрещено строительство любых сооружений, изменение сложившейся планировочной структуры без согласования с госорганами охраны памятников.

Здание построили в 1971 году как часть архитектурного ансамбля вокруг возводимого тогда ЦУМа. Авторы — архитекторы Рафкат Мухамадиев и Каныбек Алыкулов.
