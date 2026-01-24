16:38
Кыргызская Республика избрана председателем программы СПЕКА на 2026 год

23 января в рамках недели СПЕКА в Ашхабаде состоялись 20-я сессия руководящего совета и второе заседание руководящего комитета фонда СПЕКА. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в ходе указанных мероприятий Кыргызская Республика избрана председателем программы СПЕКА на 2026 год. Председательствование открывает для страны дополнительные возможности по укреплению международного имиджа, продвижению национальных интересов, а также по внесению вклада в обеспечение поступательного развития программы СПЕКА.

Важным итогом мероприятий также стало принятие необходимых документов для практического запуска фонда СПЕКА. Его деятельность будет направлена в том числе на реализацию проектов на территории КР.

Справка

Руководящий совет программы СПЕКА собирается на ежегодной основе и осуществляет общее руководство программой, включая определение стратегических приоритетов, утверждение планов работы, рассмотрение отчетов, а также принятие решений по вопросам деятельности тематических рабочих групп.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359149/
