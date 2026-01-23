Илон Маск рассказал, когда ИИ сможет превзойти человеческий интеллект

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект уже к концу 2026 года сможет превзойти возможности любого отдельного человека, а к 2031-му — стать умнее всего человечества в совокупности. Такие прогнозы он озвучил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишут СМИ.

По словам предпринимателя, развитие ИИ ускоряется настолько быстро, что человечество приближается к технологической сингулярности раньше, чем ожидалось. Однако главным препятствием он назвал не технологии, а нехватку электроэнергии. Производство чипов для нейросетей растет, но энергосистема многих стран не успевает обеспечивать их работу.

В качестве возможного решения Илон Маск предложил вынести часть вычислений в космос. SpaceX планирует запуск спутников со встроенными ИИ-системами, которые смогут работать на солнечной энергии и охлаждаться в вакууме.

Бизнесмен также отметил, что, несмотря на риски, развитие искусственного интеллекта может принести масштабные преимущества. По его оценке, при правильном контроле ИИ и роботы-гуманоиды, такие как Tesla Optimus, помогут создать эпоху, в которой товары и услуги станут доступнее и дешевле для всех.