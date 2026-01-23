15:42
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования

По поручению министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдана Орунтаева проверили ОсОО «Бишкекский бетонный завод». Инспекцию осуществили специалисты Республиканского центра сертификации в строительстве совместно с Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверяющие зафиксировали ряд нарушений, включая отсутствие архитектурно-разрешительной документации, несоблюдение норм и требований, обязательных при производстве бетона. На месте отобрали образцы бетона, песка и щебня. Их направили на лабораторные испытания для определения соответствия продукции установленным государственным стандартам. После получения заключений будут приняты дальнейшие меры.

Читайте по теме
Нурдан Орунтаев уличил «Аалам Строй» в нарушениях при возведении объекта

Проверка проводится в рамках усиления контроля качества строительных материалов и вслед за выявленными ранее нарушениями на ряде объектов столицы.

Напомним, что в жилом комплексе по адресу Анкара, 3а (ОсОО «Аалам Строй») обнаружили массовые нарушения строительных требований в более чем десяти блоках. По итогам проверки застройщика оштрафовали на 3 миллиона сомов.

Министерство строительства подчеркивает, что контроль качества бетона является ключевым фактором обеспечения безопасности зданий и соблюдения строительных норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359034/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе выявили незаконно работающий асфальтобетонный завод
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году
Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году
Новую школу в Чуйском районе проверили на прочность: испытали бетон и кладку
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
23 января, пятница
15:37
В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел
15:22
Кыргызская фондовая биржа продемонстрировала исторический рекорд в 2025 году
15:07
Покупка недвижимости иностранцами не влияет на цены в Кыргызстане
15:04
Марлен Маматалиев разъяснил свою идею насчет ночных смен и двойных тарифов
15:03
Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования