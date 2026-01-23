Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования

По поручению министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдана Орунтаева проверили ОсОО «Бишкекский бетонный завод». Инспекцию осуществили специалисты Республиканского центра сертификации в строительстве совместно с Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверяющие зафиксировали ряд нарушений, включая отсутствие архитектурно-разрешительной документации, несоблюдение норм и требований, обязательных при производстве бетона. На месте отобрали образцы бетона, песка и щебня. Их направили на лабораторные испытания для определения соответствия продукции установленным государственным стандартам. После получения заключений будут приняты дальнейшие меры.

Проверка проводится в рамках усиления контроля качества строительных материалов и вслед за выявленными ранее нарушениями на ряде объектов столицы.

Напомним, что в жилом комплексе по адресу Анкара, 3а (ОсОО «Аалам Строй») обнаружили массовые нарушения строительных требований в более чем десяти блоках. По итогам проверки застройщика оштрафовали на 3 миллиона сомов.

Министерство строительства подчеркивает, что контроль качества бетона является ключевым фактором обеспечения безопасности зданий и соблюдения строительных норм.