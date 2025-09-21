Наццентр кардиологии будет использовать электрокардиостимуляторы производства РФ

Электрокардиостимуляторы российского производства будут поставляться в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает правительство Свердловской области РФ.

Уточняется, что свердловское предприятие, специализирующееся на производстве медицинского оборудования для кардиологии и функциональной диагностики, заключило контракт на поставку электрокардиостимуляторов в КР.

Это стало возможным благодаря профильным встречам свердловских властей с коллегами из Бишкека, отметили в пресс-службе регионального правительства.

«Узнали, что при осуществлении закупок медицинского оборудования иностранная сторона уделяет особое внимание регистрации техники, а также возможностям сервисного обслуживания и обучению персонала работе на данном оборудовании. Наши компании отвечают всем требованиям коллег. Переговоры еще продолжаются, мы ожидаем заключения ряда договоров с другими предприятиями. Кроме того, рассматриваются перспективы локализации производства медицинской техники», – отметил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

В правительстве Свердловской области уточнили, что экспортными партнерами региона являются более 100 стран.