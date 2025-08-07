17:34
Общество

В Джалал-Абаде намерены построить региональный кардиологический центр

Департамент капитального строительства при мэрии Джалал-Абада объявил тендер на подготовку проектно-сметной документации строительства здания Южного регионального кардиологического центра на улице Азимова.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 17 миллионов 144 тысячи 494 сома.

Согласно техзаданию, общая площадь будущего кардиологического комплекса составит 20 тысяч 735 квадратных метров. Предусматривается административный и лечебный блоки, в которых будут функционировать отделы терапии, диагностики и кардиохирургии.

Архитекторы должны предусмотреть проезды и входы с учетом существующих автодорог; благоустройство, озеленение и освещение участка; парковки для автотранспорта запроектировать открытыми на прилегающих к участку территориях.

Документация должна быть готова в течение 90 календарных дней после заключения договора.

Предложения поставщиков принимаются до 20 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338821/
просмотров: 287
Версия для печати
