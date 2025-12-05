В Бишкеке пройдет Центральноазиатский киберюридический форум DLAW 2025

10 декабря в Бишкеке состоится Центральноазиатский киберюридический форум DLAW Forum 2025 — ключевое региональное событие, посвященное развитию цифрового права и регулированию технологий.
Организаторы отмечают, что мероприятие проходит при поддержке Минцифры КР, Национальной юридической корпорации и Парка высоких технологий и станет площадкой для диалога экспертов, государственных структур региона и представителей технологической индустрии.
Основной темой форума станет поиск баланса между инновациями и их правовым регулированием.
Участники обсудят вызовы и возможности, возникающие на фоне стремительного технологического развития, а также стратегические решения, необходимые для формирования устойчивой цифровой среды.
В числе гостей — эксперты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Китая, Пакистана, Сербии и других стран, чье участие делает форум значимой площадкой для обсуждения вопросов искусственного интеллекта, цифровой конкуренции, трансграничных данных и будущей цифровой архитектуры региона.
Особое внимание будет уделено презентации нового Цифрового кодекса Кыргызской Республики, вступающего в силу в 2026 году.
Организаторы подчеркивают, что мероприятие станет важным шагом для укрепления регионального сотрудничества и выработки общих подходов к регулированию цифровой экономики.
Более подробная информация размещена на сайте форума.
