Общество

В Бишкеке пройдет Центральноазиатский киберюридический форум DLAW 2025

10 декабря в Бишкеке состоится Центральноазиатский киберюридический форум DLAW Forum 2025 — ключевое региональное событие, посвященное развитию цифрового права и регулированию технологий.

Организаторы отмечают, что мероприятие проходит при поддержке Минцифры КР, Национальной юридической корпорации и Парка высоких технологий и станет площадкой для диалога экспертов, государственных структур региона и представителей технологической индустрии.

Основной темой форума станет поиск баланса между инновациями и их правовым регулированием.

Участники обсудят вызовы и возможности, возникающие на фоне стремительного технологического развития, а также стратегические решения, необходимые для формирования устойчивой цифровой среды.

В числе гостей — эксперты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Китая, Пакистана, Сербии и других стран, чье участие делает форум значимой площадкой для обсуждения вопросов искусственного интеллекта, цифровой конкуренции, трансграничных данных и будущей цифровой архитектуры региона.

Особое внимание будет уделено презентации нового Цифрового кодекса Кыргызской Республики, вступающего в силу в 2026 году.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие станет важным шагом для укрепления регионального сотрудничества и выработки общих подходов к регулированию цифровой экономики.

Более подробная информация размещена на сайте форума.

24.kg является медиапартнером DLAW Forum 2025.
