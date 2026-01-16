В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус

В жилмассиве «Ак-Ордо» очевидцы сняли видео, на котором десятки школьников собираются на остановке и пытаются попасть в переполненный автобус. На кадрах видно, как они буквально бросаются к подъезжающему транспорту, некоторые оказываются опасно близко к колесам.
Жители отмечают, что проблему неоднократно поднимали перед соответствующими службами, однако ситуация пока не изменилась. Родители выражают обеспокоенность безопасностью детей и призывают городские власти принять меры — увеличить количество автобусов на маршруте либо изменить график движения.