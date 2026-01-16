10:02
Общество

В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус

В жилмассиве «Ак-Ордо» очевидцы сняли видео, на котором десятки школьников собираются на остановке и пытаются попасть в переполненный автобус. На кадрах видно, как они буквально бросаются к подъезжающему транспорту, некоторые оказываются опасно близко к колесам.

По словам очевидцев, такая ситуация повторяется ежедневно — дети не могут уехать из-за нехватки автобусов и переполненности маршрутных транспортных средств. В часы пик часть ребят остается на остановке, поскольку в салоне просто нет мест.

Жители отмечают, что проблему неоднократно поднимали перед соответствующими службами, однако ситуация пока не изменилась. Родители выражают обеспокоенность безопасностью детей и призывают городские власти принять меры — увеличить количество автобусов на маршруте либо изменить график движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358058/
просмотров: 186
