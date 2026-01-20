22:14
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ

Кыргызстан оказался на 117-й строчке из 147 в мировом рейтинге внедрения искусственного интеллекта. Согласно отчету Института экономики ИИ Microsoft по итогам 2025 года, уровень использования нейросетей в стране составил 8,2 процента.

В исследовании использовался показатель доли активных пользователей ИИ-технологий, скорректированный с учетом различий в операционных системах и типах устройств.

Верхние строчки рейтинга заняли ОАЭ, Сингапур и Норвегия — в этих странах уровень внедрения ИИ варьируется от 45,3 процента до 64 процентов.

Замыкают мировой список Таджикистан, Туркменистан и Камбоджа (145-147 места).
