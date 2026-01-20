12:51
Общество

Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали девять кандидатов

Девять кандидатов в депутаты ЖК подали заявления о намерении участвовать в повторных выборах в округе № 13. Об этом сообщает Центризбирком.

Так, заявления подали директор ОсОО «БОУЛ» Бакыт Мацаков, начальник отдела ГТС по южному региону Гульнара Абдыразакова, частный адвокат Кадырбек Матсаков, руководитель Базар-Коргонского РЭС Уланычбек Чолпонов, частный предприниматель Токторали Калматов, представитель Адвокатуры КР Бактыбек Асамудинов, председатель совета директоров ОАО «Эмитент виртуальных активов» Уланбек Асанов, временно не работающий Эркинбек Маматаев и председатель совета НПФ «Кыргызстан» Акылбек Арстанбеков. 

Прием заявлений о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша завершается 29 января.

Выборы состоятся 1 марта.    
