Для предотвращения пандемий Кыргызстану выделят кредит $30 миллионов

Депутаты ЖК на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрили в первом чтении соглашение о финансировании в рамках программы «Единое здоровье» для предотвращения пандемий, обеспечения жизнестойкости продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии.

Соглашение подписано между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщил, что в рамках проекта Кыргызстану будет выделено $30 миллионов в виде кредита и $1,79 миллиона в виде гранта.

Кредитные средства предоставляются на 50 лет с 10-летним льготным периодом и нулевой процентной ставкой. Последняя дата выплаты кредита — 15 декабря 2074 года.

Он отметил, что первая фаза проекта состоит из трех основных компонентов.