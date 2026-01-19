Для предотвращения пандемий Кыргызстану выделят кредит $30 миллионов

Депутаты ЖК на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрили в первом чтении соглашение о финансировании в рамках программы «Единое здоровье» для предотвращения пандемий, обеспечения жизнестойкости продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии.
Соглашение подписано между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития.
Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщил, что в рамках проекта Кыргызстану будет выделено $30 миллионов в виде кредита и $1,79 миллиона в виде гранта.
Кредитные средства предоставляются на 50 лет с 10-летним льготным периодом и нулевой процентной ставкой. Последняя дата выплаты кредита — 15 декабря 2074 года.
Он отметил, что первая фаза проекта состоит из трех основных компонентов.
- Борьба с зоонозными инфекциями: усиление мониторинга за заболеваниями животных, разработка эффективных методов диагностики и лечения, повышение осведомленности о рисках передачи инфекций от животных к человеку.
- Профилактика устойчивости к антимикробным препаратам: рациональное использование антибиотиков в ветеринарии и медицине, развитие альтернативных методов лечения, предотвращение распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.
- Обеспечение безопасности пищевых продуктов: улучшение санитарных условий на всех этапах производства и переработки пищевых продуктов, усиление контроля над качеством продукции.