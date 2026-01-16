22:33
Общество

Россия проведет эксперимент по целевому набору мигрантов на работу

В России запустят эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов. Их будут отбирать и готовить к работе еще до въезда в страну. Проект охватит все регионы, кроме Москвы и Подмосковья. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление сообщают СМИ.

Согласно документу, проект будет реализован во всех регионах страны, за исключением Москвы и Московской области. Ответственными за реализацию проекта назначены МВД, Минтруда и другие профильные федеральные органы исполнительной власти.

В рамках проекта определены ключевые этапы:

  • до 15 мая 2026 года должны быть подготовлены и представлены правительству проекты федеральных законов, необходимых для проведения эксперимента;
  • до 1 декабря 2026 года МВД России обязано запустить специальную информационную систему для обеспечения целевого набора;
  • также до 1 декабря 2026 года МВД совместно с Минцифры должны разработать мобильное приложение, которое упростит мигрантам участие в эксперименте.

Роструду и региональным властям поручено до 10 декабря 2026 года (и далее ежегодно) проводить консультационные мероприятия для предпринимателей, нанимающих мигрантов.

Основное внимание будет уделяться соблюдению трудового законодательства и других нормативных актов.

После завершения эксперимента МВД и Минтруда России совместно с заинтересованными ведомствами должны до 30 октября 2030 года подготовить предложения по внедрению его результатов в российское законодательство на постоянной основе.
