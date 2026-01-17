Минпросвещения: Трудности в 1-2-х классах не с программой, а с адаптацией

В Министерстве просвещения прошло рабочее совещание по внедрению 12-летней системы школьного образования.

По данным ведомства, с сентября 2025 года методическую поддержку учителей оказывают авторы учебных программ через предметные чаты: по математике — 826 педагогов, по предмету «Я и мир» — 570, по кыргызскому языку и чтению — 414, по русскому языку и чтению — 412.

Эксперты отметили, что учебные программы для 1-2-х классов не усложнены и соответствуют возрастным особенностям детей.

Основные сложности в школах связаны с недостаточной предшкольной подготовкой учащихся и необходимостью изменения подходов к организации учебного процесса.

В Минпросвещения сообщили, что к 2026-2027 учебному году планируется усилить контроль за предшкольной подготовкой, обновить программы повышения квалификации педагогов и расширить методическую поддержку школ.