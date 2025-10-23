18:46
Французский язык могут внедрить в школах КР в качестве предмета по выбору

Кыргызстан и Франция расширяет сотрудничество в сфере образования. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в КР Николя Фаем. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области школьного и начального профессионального образования.

Посол Франции выразил заинтересованность в развитии преподавания французского языка в общеобразовательных школах Кыргызстана и предложил рассмотреть возможность включения дополнительных часов в учебные программы.

Догдуркуль Кендирбаева отметила, что в стране есть школы с гуманитарным и языковым уклоном, где возможно внедрение французского языка в качестве предмета по выбору. При этом она подчеркнула необходимость предварительной разработки учебно-методического комплекса по французскому языку, адаптированного к кыргызской образовательной системе.

Со стороны Министерства просвещения также предложена идея расширения сотрудничества в сфере начального профессионального образования — в частности, внедрение краткосрочных курсов по французской кухне и подготовке туристических гидов на базе профессиональных лицеев.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу для разработки учебно-методической программы по французскому языку и обсуждения дальнейшей реализации совместных образовательных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348293/
