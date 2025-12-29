12:42
Общество

Кендирбаева: Подготовленные за счет государства кадры должны работать в КР

Специалисты, получившие образование за счет государственных стипендий и средств налогоплательщиков, должны возвращаться и работать в Кыргызстане. Об этом заявила министр просвещения Доктургуль Кендирбаева в прямом эфире «Биринчи радио».

По ее словам, министерство заинтересовано в привлечении в сферу образования молодых и инициативных кадров. Вместе с тем она отметила, что часть специалистов, обучавшихся при поддержке государства, не возвращается на родину.

«Мы приглашали кадры, подготовленные государством, но они не приехали. Это вопрос совести и ответственности перед государством. Имена называть не буду, они сами все понимают», — сказала министр.

Она также сообщила, что педагогам, работающим за рубежом, предлагались высокие должности в Кыргызстане, однако многие из них отказались из-за уровня заработной платы.

При этом, как подчеркнула Доктургуль Кендирбаева, для специалистов, готовых работать в стране, предусмотрены меры поддержки, включая социальную ипотеку и поэтапное повышение заработной платы.

Министр напомнила, что со следующего года зарплаты учителей планируется увеличить на 100 процентов.

«Это большая поддержка и одновременно большая ответственность. Повышение заработной платы — серьезный и решительный шаг для бюджета», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356444/
29 декабря, понедельник
12:42
