Общество

Кабмин обязал директоров детских центров пройти конкурсный отбор

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые типовые документы для организаций, предоставляющих дополнительное образование детям, а также правила конкурсного отбора их руководителей.

Постановлением утверждены три основных документа:

  • типовое положение об учреждениях дополнительного образования;
  • типовой устав таких учреждений;
  • порядок проведения конкурса на должности руководителей государственных и муниципальных центров.

Согласно решению, все директора учреждений, проработавшие на своих должностях более пяти лет, должны быть освобождены от занимаемых постов и смогут пройти конкурс на общих основаниях. До назначения новых руководителей они смогут временно исполнять обязанности.

Отбор новых директоров будет проводиться в обязательном конкурсном порядке, а все процедуры должны проходить в соответствии с трудовым законодательством и нормами Закона «Об образовании».

Затраты, связанные с проведением конкурсов, будут профинансированы за счет средств, предусмотренных в бюджете Министерства просвещения на 2025 год и последующие годы.

Постановление вступит в силу через десять дней.
