13:45
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

«Караван навыков» доходит до самых отдаленных сел Кыргызстана

С 30 сентября по 31 октября в стране проходит «Караван навыков» — масштабная программа практического обучения и профориентации. Мероприятие организовано швейцарским проектом «Чебер: развитие навыков» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Министерством просвещения.

Как сообщили организаторы, сотни жителей уже приняли участие в «Караване». Для многих это шанс познакомиться с востребованными профессиями и повысить шансы на трудоустройство.

«На мероприятие приехали представители разных сфер: ремесленники, плотники, повара и многие другие специалисты. Такие профессии особенно актуальны для сельской местности, и при желании можно развивать собственное производство», — отметил тренер по ораторскому искусству и ведению социальных сетей из Оша Ырысбек Шадыбеков. 

По словам руководителя проекта «Чебер» Кристиана Вагнера, основной запрос жителей связан с практико-ориентированным обучением.

«Сельчанам часто трудно получить информацию о том, какие навыки сегодня востребованы и где можно пройти обучение. «Караван» позволяет донести такие знания до тех, кто в них действительно нуждается», — подчеркнул он.

В ближайшие недели «Караван навыков» побывает в следующих населенных пунктах:

  • 10 октября — село Кашка-Суу (Аксыйский район, Джалал-Абадская область);
  • 10 октября — село Кызыл-Суу (Красная Речка, Иссык-Атинский район, Чуйская область);
  • 15 октября — село Ак-Суу (Московский район, Чуйская область);
  • 28 октября — село Боконбаево (Тонский район, Иссык-Кульская область);
  • 31 октября — село Темир (Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область).

Организаторы напоминают: развитие не знает пауз. Учиться можно всегда и везде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346442/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане назвали «Лучшего учителя года». Список
В Кыргызстане стартует «Караван навыков»: жителям сел покажут новые профессии
Красочные, но бесполезные? Школьникам раздали тетради, в которых нельзя работать
За незаконный сбор денег в школах Кыргызстана будут увольнять
Цены растут, а качество — нет: в КР раскритиковали подорожание обучения в вузах
Больше школы, больше знаний. Страна окончательно перешла на 12-летку
Минпросвещения получит $25,25 миллиона на развитие инклюзивного образования
Ребенку «зажевало» ногу эскалатором. Врачи прооперировали девочку
Ребенку «зажевало» ногу на эскалаторе. Сотрудники МЧС спасли девочку
Бишкекчанка просит проверить законность реконструкции ТЦ «Караван»
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
8 октября, среда
13:29
Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель...
13:14
Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое
13:05
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
13:00
В Бишкеке во второй половине недели будет тепло. Прогноз погоды на 9-12 октября
12:49
В Жайылском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью