«Караван навыков» доходит до самых отдаленных сел Кыргызстана

С 30 сентября по 31 октября в стране проходит «Караван навыков» — масштабная программа практического обучения и профориентации. Мероприятие организовано швейцарским проектом «Чебер: развитие навыков» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Министерством просвещения.

Как сообщили организаторы, сотни жителей уже приняли участие в «Караване». Для многих это шанс познакомиться с востребованными профессиями и повысить шансы на трудоустройство.

«На мероприятие приехали представители разных сфер: ремесленники, плотники, повара и многие другие специалисты. Такие профессии особенно актуальны для сельской местности, и при желании можно развивать собственное производство», — отметил тренер по ораторскому искусству и ведению социальных сетей из Оша Ырысбек Шадыбеков.

По словам руководителя проекта «Чебер» Кристиана Вагнера, основной запрос жителей связан с практико-ориентированным обучением.

«Сельчанам часто трудно получить информацию о том, какие навыки сегодня востребованы и где можно пройти обучение. «Караван» позволяет донести такие знания до тех, кто в них действительно нуждается», — подчеркнул он.

В ближайшие недели «Караван навыков» побывает в следующих населенных пунктах:

10 октября — село Кашка-Суу (Аксыйский район, Джалал-Абадская область);

10 октября — село Кызыл-Суу (Красная Речка, Иссык-Атинский район, Чуйская область);

15 октября — село Ак-Суу (Московский район, Чуйская область);

28 октября — село Боконбаево (Тонский район, Иссык-Кульская область);

31 октября — село Темир (Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область).

Организаторы напоминают: развитие не знает пауз. Учиться можно всегда и везде.