Общество

В пилотных школах Кыргызстана создают демонстрационные участки и сады

В пилотных школах Кыргызстана создают демонстрационные участки и сады. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, это позволит ученикам и педагогам внедрять передовые агротехнологии, выращивать растения и распространять инновационный опыт.

В ведомстве уделяют особое внимание вопросам интеграции пришкольных хозяйств в образовательный процесс, использованию их для практического обучения в рамках учебных предметов и формированию у учащихся навыков экологически устойчивого образа жизни.

В рамках проекта «Оценка и совершенствование институциональной структуры в области школьного питания» проводится комплексный анализ действующей нормативной базы, регулирующей это направление. Санитарно-гигиенические нормы и правила обновляются с учетом современных требований. Также разрабатываются руководящие принципы правильного питания для школ, основанные на актуальных научных исследованиях и традиционных продуктах питания, характерных для страны.
просмотров: 75
просмотров: 75
