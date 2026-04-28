Общество

Лицеи уходят в прошлое. В Кыргызстане запускают профильные школы

В Кыргызстане планируют внедрить новую модель школьного образования с разделением по профилям. Об этом заявила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, уже со следующего года в стране начнут работать профильные школы. Нововведение связано с законом об образовании, принятым в 2023 году, в котором больше не предусмотрены форматы лицеев и гимназий.

Сейчас в школах ведется предварительная профилизация, а с нового учебного года начнется раннее распределение учащихся по направлениям.
Предполагается, что школы будут делиться на несколько типов:

  • химико-биологические — с подготовкой к медицинским специальностям;
  • инженерно-технологические — с усилением физики и математики;
  • гуманитарные — с арт-классами.

Как отметила министр, новая система позволит готовить специалистов для крупных проектов, включая Камбаратинскую ГЭС.

Ранее лицеи и гимназии уже были преобразованы в общеобразовательные школы, а в 2025 году прошли полную перерегистрацию.
