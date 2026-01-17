18:57
Общество

На Иссык-Куле закупили крематории для уничтожения биологических отходов

В Иссык-Кульской области для нужд Тонского, Джети-Огузского, Тюпского районов, а также городов Каракол и Балыкчи закуплены крематории для безопасного уничтожения биологических отходов. Оборудование приобретено за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области.

Всего было приобретено 6 крематориев. Общая стоимость проекта составила 10 миллионов 815 тысяч сомов.

Крематорий представляет собой специализированное оборудование для кремации животных и биологических материалов. Такой метод, широко используемый в мире как альтернатива захоронению, позволяет предотвращать распространение инфекций и снижать нагрузку на окружающую среду.

Власти отмечают, что использование этих установок обеспечит санитарно-эпидемиологическую безопасность и будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358110/
