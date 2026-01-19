13:44
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

Почти 600 человек пострадали от пищевых отравлений в Кыргызстане в 2025 году

В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали 232 случая пищевых отравлений, в результате которых пострадали 580 человек. Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, в том числе 11 случаев массовых отравлений (пострадали более пяти человек), пять из них произошли в точках фастфуда.

По словам специалистов, фастфуд изготавливают из продуктов с высоким эпидемиологическим риском.

Такие блюда состоят из множества ингредиентов — мяса, овощей, зелени, соусов. Это значительно увеличивает вероятность заражения при несоблюдении санитарных норм.

Особенно опасны соусы и свежая зелень, которые часто не проходят термическую обработку.

Медики подчеркивают: владельцы и работники точек общепита обязаны строго соблюдать санитарные правила:

  • правильную технологию хранения продуктов;
  • достаточную термическую обработку мяса и полуфабрикатов;
  • предотвращение перекрестного загрязнения, когда бактерии передаются через грязные руки, одежду, ножи и разделочные доски.

Зона мойки и нарезки продуктов должна быть четко отделена от зоны термической обработки.

Обязательное условие — наличие чистой проточной воды, возможность мытья продуктов, инвентаря и рук персонала. Кроме того, пища не должна готовиться открытым способом. Пищеблок должен быть отделен стеклом или прозрачным пластиком, а передача готовых блюд — осуществляться через специальное окошко.

Клиенты и официанты не должны иметь свободного доступа к месту приготовления пищи. Не менее важны личная гигиена работников и наличие у них базовых знаний о технологии приготовления блюд.

Для профилактики пищевых отравлений врачи рекомендуют покупателям:

  • обращать внимание на общее санитарное состояние точки фастфуда;
  • настороженно относиться к подозрительно низким ценам и чрезмерно большим порциям;
  • не приобретать еду в местах, где отсутствуют вода, чистота и порядок.

В целом специалисты не рекомендуют регулярное употребление фастфуда, так как он не содержит необходимых организму витаминов и микроэлементов.

Напротив, такие блюда часто богаты канцерогенами и трансжирами, особенно картофель фри и жареное мясо, что несет риски не только отравлений, но и долгосрочного вреда здоровью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358365/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Как не стать жертвой пищевого отравления. Меры профилактики напомнили медики
Массовое отравление в Бишкеке. Точку фастфуда закрыли
В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей
Массовое отравление школьников: родители выдвинули ряд требований
Можно отравиться. Не употреблять продукцию кустарного производства советует врач
Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду
Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на мусорке и угостил одноклассников
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
13:26
На производство национального сериала «Кара кыргыз» потратили 35 миллионов сомов На производство национального сериала «Кара кыргыз» пот...
13:23
Почти 600 человек пострадали от пищевых отравлений в Кыргызстане в 2025 году
13:19
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
13:12
Депутат недоволен: на международные конкурсы отправляют фильмы без цензуры
13:01
Министр выявил грубые нарушения: строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч