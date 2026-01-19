Почти 600 человек пострадали от пищевых отравлений в Кыргызстане в 2025 году

В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали 232 случая пищевых отравлений, в результате которых пострадали 580 человек. Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, в том числе 11 случаев массовых отравлений (пострадали более пяти человек), пять из них произошли в точках фастфуда.

По словам специалистов, фастфуд изготавливают из продуктов с высоким эпидемиологическим риском.

Такие блюда состоят из множества ингредиентов — мяса, овощей, зелени, соусов. Это значительно увеличивает вероятность заражения при несоблюдении санитарных норм.

Особенно опасны соусы и свежая зелень, которые часто не проходят термическую обработку.

Медики подчеркивают: владельцы и работники точек общепита обязаны строго соблюдать санитарные правила:

правильную технологию хранения продуктов;

достаточную термическую обработку мяса и полуфабрикатов;

предотвращение перекрестного загрязнения, когда бактерии передаются через грязные руки, одежду, ножи и разделочные доски.

Зона мойки и нарезки продуктов должна быть четко отделена от зоны термической обработки.

Обязательное условие — наличие чистой проточной воды, возможность мытья продуктов, инвентаря и рук персонала. Кроме того, пища не должна готовиться открытым способом. Пищеблок должен быть отделен стеклом или прозрачным пластиком, а передача готовых блюд — осуществляться через специальное окошко.

Клиенты и официанты не должны иметь свободного доступа к месту приготовления пищи. Не менее важны личная гигиена работников и наличие у них базовых знаний о технологии приготовления блюд.

Для профилактики пищевых отравлений врачи рекомендуют покупателям:

обращать внимание на общее санитарное состояние точки фастфуда;

настороженно относиться к подозрительно низким ценам и чрезмерно большим порциям;

не приобретать еду в местах, где отсутствуют вода, чистота и порядок.

В целом специалисты не рекомендуют регулярное употребление фастфуда, так как он не содержит необходимых организму витаминов и микроэлементов.

Напротив, такие блюда часто богаты канцерогенами и трансжирами, особенно картофель фри и жареное мясо, что несет риски не только отравлений, но и долгосрочного вреда здоровью.