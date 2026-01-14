16:06
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание

В Кыргызстане 16-17 января ожидается резкое похолодание. Гидрометеорологическая служба объявила штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток по стране пройдет снег, местами осадки будут интенсивными. Также ожидается усиление западного ветра — с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха существенно понизится:

  • Чуйская и Таласская области — ночью до −9…−14, днем до −1…−6;
  • Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская — ночью до −2…−7, днем до −2…+3;
  • Иссык-Кульская — ночью до −7…−12, днем до −4…+1;
  • Нарынская — ночью до −23…−28, днем до −9…−14;
  • горные районы — ночью до −26…−31, днем до −9…−14.

На автодорогах ожидаются снежный накат и гололедица, в горных районах возможны снежные заносы. Водителей и жителей регионов просят учитывать погодные условия и соблюдать меры предосторожности.
